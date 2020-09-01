Son dakika haberleri... Tekstil ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri... Tekstil ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri: Adana'da tekstil ürünleri satan iş yerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın hasara neden oldu.

01.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:17

Adana'da tekstil ürünleri satan iş yerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74177 sokakta tekstil ürünleri satılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İçerideki ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. İş yerinin üst katında bulunan evler ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

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Son dakika haberleri... Tekstil ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: AA

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