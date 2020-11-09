Son dakika haberleri! TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 14.94

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.94 düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.94 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 7 Aralık vadeli repo ihalesine 37.1 milyar lira teklif geldi.

İhalede en düşük basit getiri yüzde 14.93, en yüksek basit getiri yüzde 15.03 oldu.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.Ağbal'ın yazılı açıklaması şöyle: " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

"Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı