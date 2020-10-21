Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
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Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler

21.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:01
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler

Son dakika habere göre İZMİT'te, 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİT'te, 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarını film izler gibi izleyen mahallelinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Yangın, Tepeköy Mahallesi Çelebi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı sırada öğle saatlerinde çıktı. Yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada söndürme çalışmalarını film izler gibi izleyen mahallelinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çatıda maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler
Son dakika haberleri: Sosyal mesafeyi ihlal edip, yangını film izler gibi izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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