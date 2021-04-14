Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
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Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

Son dakika haberler... Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir tekstil atölyesinde üretimi yapılan erkek, kadın ve çocuk gömlekleri, dünyanın 83 ülkesine ihraç ediliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir tekstil atölyesinde üretimi yapılan erkek, kadın ve çocuk gömlekleri, dünyanın 83 ülkesine ihraç ediliyor.

İlçe ekonomisine olduğu gibi ülke ekonomisine de katkıda bulunduğu belirtilen tekstil atölyesinde 17'si erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 217 personel çalışıyor.

Fabrika Genel Müdürü Ercan Göl, üretime 2015 yılında 90 personelle başladıklarını ifade etti. Göl, "Dünyanın öne çıkan firmalarına erkek, bayan, çocuk ve bebek gömlekleri üretip, 83 ülkeye ihraç ettik. Şimdiki sürecimizde de kendi markamızı oluşturduk. Bu gün itibariyle, 200'ü bayan, 17'si erkek olmak üzere 217 personelle üretime devam etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ise kurmuş olduğumuz KOBİ sanayi sitesinde kendi fabrikamızın temellerini attık. 6 bin metrekare kapalı alanda, hedefimiz 450 ile 500 personel çalıştırmak" dedi.

Tekstil atölyesinde 4 yıldan bu yana işçi temsilcisi ve makineci olarak çalıştığını söyleyen Nurcan Cihan (37), tüm sosyal haklarının verildiğini belirterek, ailesine ekonomik olarak destek olduğunu ifade etti.

Tekstil atölyesinde 2015 yılından bu yana imalat müdürü olarak görev yaptığını belirten Mehmet Türkan, kaliteye önem verdiklerini, çalışan personelleriyle bir aile gibi olduklarını ifade etti.

İşletmenin sahibi ve Genel Müdürü Ercan Göl, Simav Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, üretime istihdam sağlayan tüm işletmelere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı
Son dakika haberleri... Simav'dan 83 ülkeye tekstil ürünü ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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