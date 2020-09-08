Son dakika haberleri! Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün...
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Son dakika haberleri! Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün...

Son dakika gelişmesine göre Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak.

Son dakika haberleri! Selçuk:
08.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:16

Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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