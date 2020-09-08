Son dakika haberleri! Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün... Son dakika gelişmesine göre Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak.

Selçuk: "İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün okullarımızda olacak." Kaynak: AA