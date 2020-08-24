Son dakika haberleri... Sel şehidi Uzman Çavuş Çıtır, son yolculuğa uğurlandı Son dakika haberi: GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Çavuş Erdem Çıtır (44), memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesinde düzenlenen töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Çavuş Erdem Çıtır (44), memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesinde düzenlenen töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Jandarma 7'nci Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesindeki spor sahasında cenaze töreni düzenlendi. Törene Ordu Valisi Tuncay Sonel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile ilgililer ve askeri personel katıldı. Kılınan namazın ardından şehit Erdem Çıtır'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın emekliliğine 18 ay kaldığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.?Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Erdem Çıtır ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Kaynak: DHA