Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yusuf Solhan idaresindeki 33 AFF 515 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 36. kilometresinde Mehmet Çiğdem yönetimindeki 63 NN 062 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Çiğdem ile araçlardaki Eyyüp Sabri Aksoy, Şeyda Yağlıcı, Şeriban Dağlı, Sedat ve Macir Denli yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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