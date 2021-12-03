Son dakika haber: SAMSUN'DA DHKP-C OPERASYONU

SAMSUN'da polisin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonunda E.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlkadım ilçesinde, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İstihbarat ve özel harekat destekli operasyonda E.K., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. E.K. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü.