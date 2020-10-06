Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu

06.10.2020 07:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 07:45
Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberler: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde,  jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri Bağcılar ve Hasalan Mahallelerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Her iki mahallede düzenlenen operasyonda Ş.K.(77), A.E.(53) ve E.G.'ye(67) ait ikametlerde pet şişe ve bidonlarda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan metaryaller ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

 


- Manisa
Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Ajda Pekkan Halil Sezai
Spor Falcao Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Salihli'de sahte içki operasyonu - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 07:45:27. #1.14#
title