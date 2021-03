Son dakika haberleri... PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hes Kablo Kayserispor Kulübü'ne 172 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın, 13.03.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ÖZER ÖZDEMİR'in, 14.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ÖZGÜLTEKİN'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.03.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, meydana gelen saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 15.03.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübünün, 14.03.2021 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM TEKE'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü ENGİN ÇATIR'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü ENGİN ÇATIR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GZT GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in, 12.03.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübünün, 14.03.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

9- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 13.03.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MENEMEN SPOR Kulübünün, 14.03.2021 tarihinde oynanan MENEMEN SPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı