Son dakika haberleri! Panathinaikos, Hırvat basketbolcu Hezonja'yı transfer etti

Son dakika habere göre Basketbolda THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Hırvat kısa forvet Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Hırvat kısa forvet Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

2015 yılından bu yana Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Hezonja, geçen sezon Portland Trail Blazers ile 53 maçta 4,8 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya