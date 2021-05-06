Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Dereobası Caddesi'nde devriye gezen polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmaya çalıştı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Sürücü S.M. ve otomobildeki 3 kişinin üst aramasında 161,95 gram eroin, 83,34 gram sentetik uyuşturucu ve 30,51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde de 445,82 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi
Nefes kesen rehine operasyonu! Cama çıkıp yardım istedi, devreye özel harekat girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:04:54. #1.15#

title