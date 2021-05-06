Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı
Son dakika haberleri... Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Dereobası Caddesi'nde devriye gezen polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmaya çalıştı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.
Sürücü S.M. ve otomobildeki 3 kişinin üst aramasında 161,95 gram eroin, 83,34 gram sentetik uyuşturucu ve 30,51 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde de 445,82 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner