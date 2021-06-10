Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı
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Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı

Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 950 gram kubar esrar madddesi ile oluşturulan kenevir serasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 950 gram kubar esrar madddesi ile oluşturulan kenevir serasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesinde yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 16 kilo 950 gram kubar esrar, 2,2 gram esrar ve 1 adet terazi ele geçirildi. Ekiplerin aramasında evin bir bölümünde de kenevir serası oluşturulduğu ortaya çıktı. Ekipler burada da 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Konu ile alakalı 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı
Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı
Son dakika haberleri: Operasyon yapılan evden kenevir serası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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