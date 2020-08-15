Son dakika haberleri! Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Son dakika haberleri... HAZIR BETON TESİSİNDE HEYELAN ANI KAMERADATrabzon'da Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi çevresinde meydana gelen heyelan anı, şantiye çalışanınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
15.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:54
HAZIR BETON TESİSİNDE HEYELAN ANI KAMERADA
Trabzon'da Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi çevresinde meydana gelen heyelan anı, şantiye çalışanınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heyelanda, yamaçta bulunan 2 katlı boş evin toprakla birlikte şantiye alanına sürüklendiği görüldü. Görüntüde; toprak kayma anı sırasında, kayıt yapan kişinin, 'Beton santralimiz gitti, eyvah eyvah, arabaları alın oradan' diye bağırarak uyardığı duyuluyor.
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Kaynak: DHA