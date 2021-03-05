Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması

05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:49
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili açıklama yapıldı. Kaza kırıma ilişkin ilk incelemelere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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