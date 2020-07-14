Son dakika haberleri | Melek, yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberleri | Melek, yaşam savaşını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Demre ilçesinde 5 yıldır beyin tümörüyle mücadele eden Melek Tokgöz (14), yaşam savaşını kaybetti.

Son dakika haberleri | Melek, yaşam savaşını kaybetti
14.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:54

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 5 yıldır beyin tümörüyle mücadele eden Melek Tokgöz (14), yaşam savaşını kaybetti. Küçük Melek'in anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.

Demre'nin Büyük Kum Mahallesi'nde oturan Şerife- Birdal Tokgöz çiftinin kızı Melek, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle ameliyat edilip, kitle temizlendi. Geçen yıl Melek'in beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı. Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Melek Tokgöz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.Küçük Melek'in cenazesi, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Demre Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son üç yıldır sağlık nedeniyle okula gidemeyen Melek Tokgöz, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisiydi. Eve gelen öğretmenler, Melek'e eğitim veriyordu.


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Kaynak: DHA

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