Son dakika haberleri! Kürek sporunda salgına rağmen elde edilen başarılarla çıta yükseltildi

Son dakika habere göre Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, kürek sporunda çok iyi neticeler aldıklarını belirterek, "Bunlar bugüne kadar elde edilmeyen ilkler.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, kürek sporunda çok iyi neticeler aldıklarını belirterek, "Bunlar bugüne kadar elde edilmeyen ilkler. O açıdan da çok mutluyuz." dedi.

İşseven, AA muhabirine, salgın sürecinde federasyon olarak herhangi bir aksama yaşamadıklarını ve bu süreci çok iyi değerlendirdiklerini kaydetti.

Uluslararası arenada çok güzel dereceler aldıklarını aktaran İşseven, "Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği, üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğunu elde ettik. Gençlerde aynı şekilde dünya üçüncüsü olduk. Önümüzde 23 yaş altı yarışlarımız var. Oradan da beklentimiz yüksek. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası var." diye konuştu.

İşseven, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara kürek branşında da katıldıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Geçen sene ertelenip bu yıl yapıldığı için bir sonraki olimpiyatlara 3 yıl kaldı. Bu alanda daha farklı ve büyük katılım olması düşünülerek çalışmalar devam ediyor. Tabii ki hedef her zaman olimpiyatlardır. Olimpiyatlar için de dünya yarışlarına girmek zorundayız çünkü çocuklarımızı orada sınıyoruz."

Hızlı şekilde olimpik teknelerde programları uygulamaya devam ettiklerini anlatan İşseven, "Çok iyi neticeler alıyoruz. Bunlar bugüne kadar elde edilmeyen ilkler. O açıdan da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Parkurumuzun olması, çıtayı yükseltmemize destek verecek"

İşseven, Sakarya'nın Mollaköy mevkisinde çalışmaları devam eden parkurun çok güzel imkan sağlayacağını vurgulayarak, "Çünkü oradaki hava şartları ve bulunduğu bölge açısından diğer parkurlardan çok daha iyi konumda. İlerleyen aşamalarda parkurumuzun olması, çıtayı yükseltmemizde bize destek verecektir. İnşallah orası kürek sporuna kazandırılır. Bulunmaz bir yer. Dünyadaki parkurların nerelerde ve ne şekilde olduğunu bildiğim için söylüyorum; burası diğerlerinden çok daha iyi. Bu bizim için elzem, olmazsa olmazlardan biri. Hem bölge hem de Türkiye için şart." değerlendirmesinde bulundu.

Parkurun yapılmasının aynı zamanda spor turizminin bölgede yoğunlaşması anlamına geldiğine işaret eden İşseven, şöyle devam etti:

"Spor turizmi buraya geldiği zaman muhteşem şeyler olacak. Uluslararası organizasyonlar, festival havasında geçen etkinlikler... Bunun aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımı açısından çok büyük faydası var. Bugüne kadar uluslararası organizasyonlar, Avrupa ülkelerinin kendi aralarında yapılıyor ama Türkiye'nin lafı geçtiği zaman herkes merakla bekliyor. İnşallah en kısa zamanda parkurumuza kavuşuruz."

Başkan İşseven, yıllardır kürek sporuna verdikleri desteklerden ötürü Sakarya Büyükşehir ve Sapanca belediyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek