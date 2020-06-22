Son dakika haberleri | Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
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Son dakika haberleri | Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor

Son dakika güncel haberi: Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyorAYDIN'da, Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık olarak satışlarına başlandı.

Son dakika haberleri | Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
22.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:35

Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor

AYDIN'da, Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık olarak satışlarına başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

Deve güreşi geleneği dolayısıyla deve yetiştiriciliğinin devam ettiği Aydın'da, Kurban Bayramı için ayrılan hayvanların satışları başladı. Kurbanlık develere ilginin, her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun olması bekleniyor. İncirliova'da deve sucuğu imalatı ve deve alım satımı yaparak geçimini sürdüren Metin Korucu (50), bayramın yaklaşmasıyla kurbanlık deve piyasasında da hareketliliğin başladığını söyledi. Korucu, geçen yıl büyüklüğüne göre 10 bin ile 15 bin arasında olan kurbanlık deve fiyatlarının bu sene et fiyatlarının artmasıyla 12- 20 bin liraya kadar yükseldiğini kaydetti. Geçen yıl 20 kurbanlık deve satarak birçok ile yollayan Korucu, bu sene de aynı sayıda deve satmayı hedeflediklerini belirtip, "Canlı 600 ile 1 ton arasında olan bir deveden kesilince ortalama 250 ile 600 kilo et çıkıyor" dedi.

2 DEVE SATILDI

Kurbanlık olarak ayırdıkları develeri, yaşlandığı için artık güreşmeyen ya da güreşlerde rakibinden kaçanlar ve turizm bölgelerinde iş yapmayanlar arasından seçtiklerini belirten Metin Korucu, "Her yıl kurbanlık deve alan sabit müşterilerimiz var. Bu nedenle her yıl 5 deveyi kurbanlık olarak ayırıyorum. Ancak farklı müşteriler de çıkabiliyor. Antalya ve Ankara başta olmak üzere sabit 10 müşterim var. Kurbanlıklar ağırlıklı olarak erkek develer. Dişiler doğurgan olduğu için sağlıklı olduğu müddetçe elimizden geldiğince kesmemeye çalışıyoruz. Deve rahatsız dahi olsa onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Dişi deve bizim için önemli" dedi.

Şu ana kadar iki deve satabildiklerini dile getiren Korucu, "Sattığımız bu develere Kurban Bayramı'na kadar da biz bakıp, sahiplerine teslim edeceğiz. Genelde deveyi 5 veya 7 kişi ortak alıyor" diye konuştu.

'İSTEK OLURSA KASAP DA GÖNDERİYORUZ'

Devenin nasıl kesilmesi gerektiğini de anlatan Metin Korucu, "Büyük hayvan olduğu için deveyi ayakta kesmeye çalışmak çok risklidir. Önce diz çöktürüp, yatmasını sağlıyoruz ardından ayaklarını ve arka ön ve bel kısmını bağlıyoruz. Baş kısmını kıbleye doğru çevirip, keskin büyükçe bir bıçak yardımıyla kesimi yapıyoruz. Sattığımız develerin kesimi için istek olursa Türkiye'nin neresi olursa olsun kasap da gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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