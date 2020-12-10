Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
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Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar

10.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:44
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar

Son dakika haberi... BARTIN'ın Amasra ilçesi Aliobası köyüne, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmediği haberinin ardından ilgi arttı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Aliobası köyüne, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmediği haberinin ardından ilgi arttı. Köy muhtarı Ramazan Tığ, "Türkiye'nin her yerinden arsa almak ve ev almak için arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum" dedi. 

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde pandemi süresince hiç koronavirüs vakası görülmedi. Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrasında Türkiye'nin her ilinden arsa, ev ve köyde yetişen organik ürünlere talep arttı. Günlük yaşamlarına devam eden Aliobası köyünde vatandaşlar maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya devam ediyor. Muhtar Ramazan Tığ, köydeki bütün evleri tek tek gezerek, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Şu ana kadar köyde binlerce maske dağıtan muhtar Tığ, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlara maske dağıtımı yapmaya devam ediyor.  

'TELEFONLARA YETİŞEMİYORUM'Kendileriyle gurur duyduklarını belirten Tığ, "10 aydır hiç vaka görülmedi. Bugün itibariyle yine hiç vaka yok, yine bu süreci devam ettiriyoruz. Vatandaşlardan bizleri arayan çok oldu, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Çanakkale'den yani çok yerden arayan oldu. Adeta telefonum kilitlendi. Arayanlardan arsa talep eden çok oldu. Boş arsa ve ev istiyorlar. Villa yapmak isteyenler de beni arıyor. Bazıları, 'bunu nasıl başardınız' diyorlar, ben de onlara, 'maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bunu yaptık' diyorum. Dışarıdan köyümüze insan almıyoruz. Köyümüzdekileri de acil bir durum olmadığı sürece dışarıya çıkartmayarak, bu süreci atlatacağız. Benim köyümde yaşayan insanlar çok duyarlı davranıyorlar" diye konuştu.Köylerinde ürettikleri ürünler için sipariş aldıklarını söyleyen Tığ, "Her gün bizden bal ve dut pekmezi istiyorlar. Bununla ilgili çok sipariş aldık. Artık yetişemiyoruz. Bizler organik ürünlerimize güveniyoruz" dedi. 'KURALLARA UYMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Köyde yaşayan Ali Özer, "Köyümüzün her şeyi güzel, havası temiz, her şeyimiz organik. Bizler, söylenen kurallara harfiyen uyarak, köy dışına gitmiyoruz. İçeriye de misafir kabul etmiyoruz. Beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Şu anda virüs yok, inşallah virüs bu köye uğramayacak" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar
Son dakika haberleri... Koronavirüsün görülmediği köyden arsa satın almak istiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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