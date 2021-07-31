Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
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Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi

Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin TFF 3. Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Denizli'nin TFF 3. Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Teknik Sorumlu Hasan Şermet yönetiminde yapılan antrenmanda Isınma, interval koşu- dar alan kaleli oyun çalışmaları yapıldı. Yaklaşık iki saat süren antrenmanı Kulüp Başkanı Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Hazırlık süreci, takımın kadro durumu ve hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı takımın Teknik Sorumlusu Hasan Şermet, üç senenin ardından tekrar Kızılcabölükspor'da olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek; "Tabi bildiğim bir camia Burada yedi senenin üzerinde bir emeğimiz var. Bunun sonrasında ayrılığımız oldu. Bu bence iki taraf içinde iyi oldu. Biz gidip dışarıları gördük. Orada nasıl oluyor nasıl gidiyor bunları gördük, yeni insanlar tanıdık. Kulüp yeni hocalarla çalıştı. Bence bu durum iki taraf için de iyi oldu. Şimdi tekrar birlikteyiz. İnşallah her şey güzel olur tabi. İyi şeyler yapma adına biz buradayız. Çünkü bu güne kadar gittiğimiz her yerde daha fazla olumlu şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ekibimle beraber, güzel işler yapmaya devam ederiz. Tek amacımız bu" dedi.

"Göze hoş gelen bir futbol oynayacağız"

Takımın yeni sezon hedeflerine değinen Şermet, "Yeni sezonda göze hoş gelen, iyi futbol oynayan, oynarken zevk alan seyredenlere zevk veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Hepimizin isteği bu. Tabi bunun ne kadarını yaparız. Bunun çalışmaları içerisinde olacağız. Bunu sahaya ne kadar yansıtırız. Bunu zaman gösterecek. Ancak hedefimiz bu. İyi futbol oynayarak iyi mücadele ederek iyi bir yerlere gelmek amacındayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi
Son dakika haberleri: Kızılcabölükspor yeni sezon hazırlıklarına hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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