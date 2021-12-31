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Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'da Alpay, Süper Lig'in radarında

Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'da Alpay, Süper Lig'in radarında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da ön libero Alpay Eroğlu'nu Süper Lig ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da ön libero Alpay Eroğlu'nu Süper Lig ekiplerinin takip ettiği öğrenildi. Çambidigücü'nde futbola başlayıp, Altınordu ve Altay altyapısında oynadıktan sonra geçen sezon Kızılcabölükspor'da profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig kulüplerinden İttifak Holding Konyaspor, Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un scout ekiplerinin izlediği belirtildi. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 maçta 3 gol kaydeden Alpay, bu sezon ilk yarıda görev aldığı 17 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında Alpay için nabız yoklayan Süper Lig ekiplerinin sezon sonunda Kızılcabölükspor'un kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ön libero Alpay, merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.


Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'da Alpay, Süper Lig'in radarında

Son dakika haberleri! Kızılcabölükspor'da Alpay, Süper Lig'in radarında

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