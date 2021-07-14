Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'de 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlisi, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya tahta merdivenle inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, daha sonra köpeği sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen