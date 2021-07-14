Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Kültür Sanat

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlisi, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya tahta merdivenle inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, daha sonra köpeği sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Petek Dinçöz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:46:18. #1.14#

title