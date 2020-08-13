Son dakika haberleri! Kılınç'tan kentsel dönüşüm müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kılınç'tan kentsel dönüşüm müjdesi

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihinin belirlendiğini müjdeledi.

Son dakika haberleri! Kılınç'tan kentsel dönüşüm müjdesi
13.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:49

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm projesinin ihale tarihinin belirlendiğini müjdeledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın Ankara'da yoğun görüşmeleri sonrası, daha önce kentsel dönüşüm olarak ilan edilen bölgenin ihale tarihi netleşti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu (GMDK) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın öncülüğünde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret eden Başkan Süleyman Kılınç, kentsel dönüşüm ilan ettikleri mahallelerin 12.10. 2020 tarihinde ihalesinin yapılacağını söyledi.

Adıyaman'da uygulanacak olan kentsel dönüşümün ihale tarihini veren Başkan Kılınç, aynı zamanda 2 önemli projeden daha söz etti. Yaptığı açıklamada, Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi'nin durumunu istişare ettiklerini belirtti.

Başkan Kılınç, "Ankara'da, şehrimiz için çok önemli olan projeler hakkında TOKİ Başkanı Ömer Bulutla istişare ettik. Başkan Bulutla görüşmemizi GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın öncülüğünde gerçekleştirdik. AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin de bize eşlik etti. Görüşme esnasında Altınşehir evlerinin ve sözleşmesi son aşamada olan Millet Bahçesi'nin durumunu konuştuk. Kentsel dönüşüm ile ilgili acil olarak yaklaşık 85 dönümlük alan ve 480 konut, Altınşehir ile ilgili istişarede bulunduk. Gelip bakacaklar, hak sahipleri de uygun görürlerse istişarede bulunulacak. Ayrıca kentsel dönüşüm ilan ettiğimiz mahallelerin 12.10.2020 tarihinde ihalesinin yapılacağının müjdesini aldık. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. Bu manada bizleri kırmayıp kabul eden ve projelerimiz hakkında destek veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, görüşmemize öncülük eden GMDK Başkanı ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a, bize eşlik eden ve her konuda destek veren İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e ve her projemizde desteğini esirgemeyen AK Parti Adıyaman Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş'a, aynı zamanda ilimizin Ak Parti teşkilatlarına sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Spor
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada 3. Sayfa
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ebru Polat Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Bakan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kılınç'tan kentsel dönüşüm müjdesi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:39:49. #1.14#
title