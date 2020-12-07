Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri
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Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri

07.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:02
Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden bugüne kadar 1,5 milyonu KAYMEK'in ürettiği 2,5 milyon maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden bugüne kadar 1,5 milyonu KAYMEK'in ürettiği 2,5 milyon maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ aracılığıyla da 80 bin litre el ve ortam dezenfektanı ve kolonyayı pandemi ile mücadelede kullandı.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KASKİ'nin son teknoloji ürünü makinalarla el değmeden paketlediği 164 bin doğal kaynak suyu hastane ve yurtlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi kısıtlama olan hafta sonu çalışmalarına devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama günleri olan hafta sonunda kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürerek, kısıtlamayı adeta fırsata çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamasında tam kadro sahada çalıştı. Adeta kısıtlamayı fırsata çeviren ve çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda yapımı devam eden Derevenk Viyadüğü ile Hulusi Akar Bulvarı'na uzanan 5 kilometrelik yol çalışmaları, Erkilet Bulvarı Hıdırellez yol çalışmaları, Furkan Doğan Kavşağı yol genişletme çalışmaları ve şehrin en işlek caddesi olan Sivas Caddesi Ağaç Budama peyzaj çalışmalarını aralık vermeden sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesinde kazı çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) verilerine göre, bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları aracılığı yılbaşından bu yana 380 bin metre kazı talebinde bulundu.

Büyükşehri Belediyesi, halka daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla bünyesindeki yatırımcı daire başkanlıkları ve KASKİ aracılığı ile 2020 yılında toplam 179 bin metre kazı talebinde bulunurken, hissedarı olduğu KCETAŞ, KAYSERİGAZ gibi kurumlar vasıtası ile ise toplam 201 bin metre kazı talebinde bulunarak toplamda ise 380 bin metre kazı talebi oluşturdu.

Söz konusu miktar ile Büyükşehir Belediyesinden, ortalama her güne bir kilometreden fazla kazı talebi geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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