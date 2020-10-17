Son dakika haberleri... Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haberleri... Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

17.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:36
Son dakika haberleri... Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan kişinin su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan kişinin su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Mescitli Mahallesi Yılancı mevkiinde meydana geldi. Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36), iddiaya göre haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu. Gülseren'in arazisinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı.

Gülseren'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri... Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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