Son dakika haberleri! Karamürsel Kaymakamı Canbaba, pazarda maske ve mesafe denetimi yaptı Son dakika haberine göre Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, pazar yerinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, pazar yerinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu. İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde uyguladığı denetimler kapsamında Kaymakam Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, emniyet ve zabıta ekipleriyle pazar alanını gezdi. Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Canbaba, pazar esnafı ve vatandaşlardan maske kullanımı ile sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Tezgahtarların maskesiz, eldivensiz çalışmamasını hatırlatan Canbaba, tezgahların başına tek kullanımlık eldiven konulması talimatı verdi. Kaynak: AA