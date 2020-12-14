Son dakika haberleri... Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

14.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:24
Son dakika haberleri... Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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