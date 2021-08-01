Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali orman yangınları nedeniyle ertelendi
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali orman yangınları nedeniyle ertelendi

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali orman yangınları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede başlayan festivalin ertelendiğini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede başlayan festivalin ertelendiğini söyledi.

Gürbüz, Pınarbaşı mesire alanında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye tarafından ilçenin sosyal ve kültürel gelişimi ile kent ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen festivalin orman yangınları dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

"Ülkemizin birçok yerinde çıkan yangınlar var. Canlarımız, ormanlarımız yanıyor. Biz buna asla duyarsız kalamayız." diyen Gürbüz, belediye olarak fidan bağışında bulunacağını ifade etti.

Gürbüz, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla ilgili mücadelede hükümetimizin ve bölgede yaşayan insanlarımızın gayretlerine ve çabalarına destek olma zamanıdır. Elimizdeki var gücümüzle yarından itibaren bizler yangın alanlarında olacağız. Orada destek vereceğiz. Dün açıklamış olduğum bir fidan kampanyamız vardı. O kampanyamıza çok sayıda Elbistanlı işadamımız destek verdi. Elbistan'dan 82 bin fidan dikeceğiz. Bizim umudumuzu da, fidanlarımızı da, baharımızı da kimse söndüremez. Eğer fidan dikecek toprağımız ve vatanımız varsa mutlaka yeşerecek bir iklimimiz de var. Ben Elbistanlılara güveniyorum."

Festival kapsamında yarın sahne alması planlanan Melek Mosso ve Haluk Levent'in konserleri ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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