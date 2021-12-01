Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Operasyonu" başlatıldı

IĞDIR (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel, 77 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

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