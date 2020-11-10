Son dakika haberleri | IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir
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Son dakika haberleri | IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

10.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:40
Son dakika haberleri | IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir

Son dakika haberler... Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişinin işini kaybetme riski olduğunu bildirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişinin işini kaybetme riski olduğunu bildirdi.

IATA'dan yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde salgından dolayı seyahat taleplerinin yüzde 75 düştüğü aktarıldı.

Bunun neticesinde 4,8 milyon sektör çalışanının işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili sınır kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin etkisi, havacılık endüstrisini kapatma noktasına getirdi, uçakları yere indirdi, altyapı ve uçak üretim kapasitesini atıl durumda bıraktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, havacılık sektöründe "istihdam felaketinin" önlenmesi için hükümetlere acil müdahale ve sürekli mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Havacılık, benzeri görülmemiş bir istihdam felaketiyle karşı karşıya. Havayolları şirketleri maliyetleri düşürdü ancak mevcut koşullar altında yalnızca 8,5 aylık nakit kaldı." uyarısı yaptı.

Juniac, salgın dolayısıyla sektörde zaten on binlerce kişinin işini kaybettiğini, hükümetlerin daha fazla mali destek sağlamaması durumunda muhtemelen yüzbinlerce kişinin işinden olacağına dikkati çekti.

Havacılığın ulusları birbirine bağlamada ve hayati öneme sahip kargoları taşımada önemli bir rol oynadığının altını çizen Juniac, daha da önemlisi, hükümetlerin sınırları güvenli şekilde yeniden açmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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