Son dakika haberleri: Hatay'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.
Harbiye Caddesi'nde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş