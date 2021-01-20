Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ATEŞE VERİLME ANLARI KAMERADA
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Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ATEŞE VERİLME ANLARI KAMERADA

20.01.2021 18:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:44
Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE OTOMOBİLİN ATEŞE VERİLME ANLARI KAMERADA

Son dakika haberine göre Güngören'de iki hafta önce bir otomobilinin üzerine benzin dökülerek yakılması olayına ilişkin gözaltına alınan E.A.(30) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngören'de iki hafta önce bir otomobilinin üzerine benzin dökülerek yakılması olayına ilişkin gözaltına alınan E.A.(30) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay, 4 Ocak günü saat 21.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki otomobili ateşe veren kişi kaçarak izini kaybettirdi. Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, otomobilin ateşe verildiği sokak ve o güzergahlardaki 45 ayrı kameranın görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.A.(30) olduğunu belirledi. Dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E. A. yakalanarak gözaltına alındı. 

Sorgulaması yapılan şüphelinin olayı husumet nedeniyle gerçekleştirdiği ve aracı ateşe verdikten sonra taksi ile kaçtığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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