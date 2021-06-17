Son dakika haberleri! Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
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Son dakika haberleri! Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

Son dakika haberleri! Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mardin'de dünyaya gelen Kahraman'ın Belçika'nın RCS Verviers takımında profesyonel olduktan sonra Roda, Den Bosch, Niğde Anadolu ve Altınordu takımlarında forma giydiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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