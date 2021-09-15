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Son dakika haberleri: Gömeç'te kaçak sigara operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Gömeç'te kaçak sigara operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve boş makaron ele geçirdi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara, tütün ve boş makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde D.Y'ye ait iş yeri ve araçta arama yaptı.

Aramalarda, 788 paket makaronlara tütün doldurularak sarılmış kaçak sigara, 40 karton bandrolsüz boş makaron, 51 adet kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 5 kilo 20 gram kıyılmış tütün, 452 paket faturasız nargile tütünü, 13 kilo 690 gram kıyılmış tütün, 1 kilo 334 gram paketi bozulmuş bandrollü kıyılmış tütün, 30 kilo 500 gram faturasız bandrollü kıyılmış tütün, 259 karton faturasız boş makaron bulundu.

D.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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