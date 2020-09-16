Son dakika haberleri... Germencik'te 152 işletme denetlendi Son dakika habere göre Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 60 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 6 taksi, 17 minibüs, 29 kahvehane ve çay ocağı, 33 Lokanta, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 1 internet kafe olmak üzere toplam 152 işletmede denetimler gerçekleştirildi. 6 ekipten ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılırken, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA