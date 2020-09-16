Son dakika haberleri... Germencik'te 152 işletme denetlendi
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Son dakika haberleri... Germencik'te 152 işletme denetlendi

Son dakika habere göre Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.

Son dakika haberleri... Germencik'te 152 işletme denetlendi
16.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:31

Aydın'ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 60 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 6 taksi, 17 minibüs, 29 kahvehane ve çay ocağı, 33 Lokanta, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 1 internet kafe olmak üzere toplam 152 işletmede denetimler gerçekleştirildi. 6 ekipten ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılırken, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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