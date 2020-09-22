Son dakika haberleri: Gaziantep'te 1 günde 1332 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te 1 günde 1332 kişiye 'koronavirüs' cezası

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 1332 kişiye idari para cezası verildi.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te 1 günde 1332 kişiye 'koronavirüs' cezası
22.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:24

GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 1332 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde dün yapılan denetimlerde, 1332 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket eden 2 kişi de idari para cezası verilerek, yurda yerleştirildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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