Son dakika haberleri! Futbol: Süper Lig

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Son dakika spor haberine göre Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, YatabereBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın,...
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabere
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım, Donald, Gökhan Töre, Hafez, Umut Bulut
Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.
41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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Kaynak: AA