Son dakika haberleri | Fransız Başbakanı, sert açıklamaların geldiği Cezayir'e ziyaretini iptal etti
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Son dakika haberleri | Fransız Başbakanı, sert açıklamaların geldiği Cezayir'e ziyaretini iptal etti

Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Fransız Başbakanı, sert açıklamaların geldiği Cezayir'e ziyaretini iptal etti

Son dakika haberleri: Fransa Başbakanı Jean Castex, yakın zamanda sert açıklamaların geldiği Cezayir'e ziyaretini, Kuzey Afrika ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları sonucu "toplantıların verimli geçemeyeceği" gerekçesiyle erteledi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yakın zamanda sert açıklamaların geldiği Cezayir'e ziyaretini, Kuzey Afrika ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşulları sonucu "toplantıların verimli geçemeyeceği" gerekçesiyle erteledi.

Fransa Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Castex'in bugün gerçekleştirmesi planlanan Cezayir ziyareti, ev sahibi ülkedeki salgın koşulları göz önüne alınarak ertelendi. Ancak, ziyarete ilişkin yeni bir tarih açıklanmadı.

Paris'in tartışmalı bir sömürgeci tarihe sahip olduğu ve bu tarihle yüzleşme konusundaki isteksizliğinden rahatsız Cezayir makamlarından geçtiğimiz hafta sert açıklamalar gelmişti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Fransa'ya 1960'larda ülkesinin çölünde yürütülen nükleer deneme sahalarının haritalarını radyasyondan temizlenmesi için teslim etme çağrısı yapmıştı.

Aynı şekilde, Cezayir Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı el-Haşimi Cabub, mecliste katıldığı bir oturumda Fransa için "ebedi ve geleneksel düşmanımız" tanımlamasını kullanmıştı.

İki ülke arasında sömürge dosyası

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1962'de sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşımıştı.

Rapora göre, Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Paris yönetiminin sömürge yönetimiyle yüzleşmek için bir rapor hazırlatmasına rağmen, resmi özür dilemeyi ve kurbanlara tazminat ödemeyi reddetmesi, Cezayir'de siyaset, basın ve sivil toplum tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir, 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, binlercesi kayboldu, milyonlarca insan ise yerinden edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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