Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi

19.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:26
Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 272 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 393'e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 501 artışla 3 milyon 536 bin 648'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 394'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 762 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1390 artışla 247 bin 1277'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 472 bin 808'e yükseldi, bunlardan 1 milyon 40 bin 773'üne ikinci doz aşı yapıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin üçüncü dalgada olmadığını, henüz ikinci dalgadan çıkmadığını söyledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresinin 7 günden 10 güne çıkarıldığını duyuran Veran, Kovid-19'u taşıyan kişi ile temas edenlerin izolasyon süresinin 7 günde kaldığını belirtti.

Veran, bazı bilimsel araştırmaların mutasyonlu virüsün bulaşıcılığının Kovid-19'dan daha yüksek olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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