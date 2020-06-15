Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart'ta ülkesine giden ve seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla tarifeli seferle Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sırp çalıştırıcı, herhangi bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA