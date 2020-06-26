Son dakika haberleri: Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta hummalı çalışma
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta hummalı çalışma

Son dakika habere göre - Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta hummalı çalışma Vatandaşların yaraları sarılıyor Çocuklara oyuncak dağıtıldı Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

26.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:35

- Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta hummalı çalışma

Vatandaşların yaraları sarılıyor

Çocuklara oyuncak dağıtıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Vatandaşların yaralarının sarılmaya devam edildiği çalışmalarda çocuklara da oyuncaklar dağıtıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yaşanan sel olayının ardından su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. İBB yetkilileriyle de görüşme yapan Başkan Bozkurt, temizlik ve onarım işlemlerinin en kısa sürede bitmesi talimatını verdi. İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demiral ile bölgede günlük olarak yapılan çalışmaları ve dere yatağı için hazırlanan projeyi değerlendiren Başkan Bozkurt, alanda çalışma yapan Esenyurt Belediyesi ve İBB çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlar Başkan Bozkurt'a teşekkür etti

Sel baskınının meydana geldiği mahallelerde vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Bozkurt, tespit tutanakları çerçevesinde vatandaşların mağdur edilmeden ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

Vatandaşlar ise, Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. Bozkurt sokakta bulunan çocuklarla da sohbet edip oyuncaklar dağıttı.

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta hummalı çalışma

Kaynak: İHA

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