Son dakika haberleri! Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri! Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

14.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:08
Son dakika haberleri! Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

Son dakika haberler... ??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, Delihakkı ve Çaylıoğlu bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde, kurallara uyulması hususları titizlikle kontrol edilmektedir." dedi.

Çorumluoğlu, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, gerekli izin belgelerinin olup olmadığının sorulduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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