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Son dakika haberleri... Enerji Bakanlığı: Tüketicilerin gaz ve elektrik kısıtlamalarından etkilenmemesi için tüm önlemler alındı

Son dakika haberleri... Enerji Bakanlığı: Tüketicilerin gaz ve elektrik kısıtlamalarından etkilenmemesi için tüm önlemler alındı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde tüketim kısıtlamaları yapılacağını belirterek diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde tüketim kısıtlamaları yapılacağını belirterek diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süreyle sağlanamayacağı ifade edildi.

Söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğuna ve konunun hassasiyetle takip edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Gürbulak, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Haber

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