BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1342732,11BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1342732,11
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1262812,11
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1295922,08
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1652322,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0191252,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0791361,85
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0245391,55
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0279851,18
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0121220,56
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0118610,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0126372,02
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0386971,94
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0712631,94
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0714491,89
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0417251,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1962352,09
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2700752,09
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1632081,99
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0473091,96
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0993921,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0392702,00
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0123961,76
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0570741,57
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0814331,47
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0181841,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0668011,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0609451,77
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0694981,76
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0636951,72
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0690221,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0328520,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0776280,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0824870,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0296650,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0822500,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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