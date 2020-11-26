Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.