Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1818740,99
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0342570,98
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0238370,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0775270,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1285720,94
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1013640,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0479830,87
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329290,85
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512940,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1120580,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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