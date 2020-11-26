Son dakika haberleri... En fazla kazandıran BES fonları
26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181874
|0,99
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,034257
|0,98
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023837
|0,98
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077527
|0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128572
|0,94
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101364
|0,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047983
|0,87
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032929
|0,85
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051294
|0,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112058
|0,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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