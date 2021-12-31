Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056376 -0,19 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,383281 -0,05 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,642024 -0,02 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026918 -0,02 Deniz Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026415 -0,02 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 24,759810 -2,52 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 28,556230 -2,47 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 60,929038 -2,21 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 24,355513 -2,20 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 23,806796 -2,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,162361 -2,24 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089146 -2,13 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112865 -2,13 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,639452 -2,09 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054814 -2,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,079260 -3,30 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 3,060639 -1,63 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,193814 -1,03 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,579687 -0,89 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 10,580294 -0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,017007 -1,57 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,941457 -1,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,072593 -1,29 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,482091 -1,27 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,754971 -1,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,263933 -0,07 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,827703 -0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,027898 -0,03 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,266246 -0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,076958 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi