Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat bölümüne de sıçradı.

Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.