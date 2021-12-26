Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1) - Haberler
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Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat bölümüne de sıçradı.

Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Son dakika gündem: Mobilya fabrikasında yangın (1)

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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