Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
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Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada İzmir Ödemiş'te bir düğün konvoyunda, üstü açık arabadan silah atma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada

İZMİR - İzmir Ödemiş'te bir düğün konvoyunda, üstü açık arabadan silah atma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesinde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinde silah atılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla an be an kamerayla kaydedildi. Bu sırada silah atma anlar görüntüye yansıdı.

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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