Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de sessizlik hakim.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kocaeli

Kocaeli'nin en işlek merkezlerinden Hürriyet ve Fethiye Caddesi ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri denetim yaparken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Bolu

Bolu'da kentin en işlek bölgeleri olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı, Anıt Park ile Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent merkezi kesiminde sessizlik hakim oldu.

Özellikle en kalabalık noktalar arasında yer alan Kent ve Demokrasi meydanları da sessiz kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin 16 noktasında uygulama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar ise izin belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti.

Ayrıca bazı vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

Öte yandan Bolu Belediyesi ekipleri, boş kalan sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Karabük

Karabük'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokakları sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar yollarına devam etti.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı görüldü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlenen kentte vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, markete giderek alışveriş yaptığı görüldü.

Düzce

Düzce'de vatandaşların diğer günlerde yoğunluk oluşturduğu yerlerden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.

Kentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetliyor.

Kentte vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, markete giderek alışveriş yaptığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer