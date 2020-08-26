Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 Son dakika haberleri... ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MESUT YILDIRIM, MEMLEKETİNE UĞURLANDIHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin Gerdantepe Üs Bölgesi'nde yapılan tatbikat sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), Dağ ve Komando...

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MESUT YILDIRIM, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin Gerdantepe Üs Bölgesi'nde yapılan tatbikat sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Törene Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Törende pandemi salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Şehit Er Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra da özgeçmişi okundu. Duaların okunmasıyla birlikte Şehit Yıldırım'ın naaşı, alesinin yaşadığı Mersin'de toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Kaynak: DHA